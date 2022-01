Met een halve sinaasappel met een pepermuntje erop in een zakdoek 5 of 10 kilometer wandelen. Zo'n beetje elke geboren Amsterdammer is er groot mee geworden: de avondvierdaagse. In West zou deze zomer de vijftiende editie zijn, maar of die er gaat komen is nog maar de vraag.

"We begonnen toen onze kinderen klein waren, maar inmiddels zijn ze afgestudeerd", vertelt de coördinator veiligheid Gert van Beek. Inmiddels is hij, samen met de andere acht kernteamleden, klaar om het stokje over te dragen. "De avondvierdaagse gaat niet meer door als wij geen vervangers krijgen."

Dat zou, volgens de organisatie, grote gevolgen hebben. Zo zijn er jaarlijks zo'n 2500 kinderen die meelopen met de wandeling in West. "Het is natuurlijk heel belangrijk om te bewegen. Zeker in deze tijd van op de bank hangen met je telefoon. Het is echt heel belangrijk dat het doorgaat", vertelt vrijwilligerscoördinator Marja Schavemaker.

Al enige tijd probeert de organisatie vrijwilligers te werven, maar dit verloopt stroef. Zo gaf het kernteam al in 2018 aan de werkzaamheden te willen neerleggen.

"Het gekke is dat als ik ouders tegenkom, die allemaal in shock zijn als ik vertel dat we gaan stoppen. Iedereen geeft meteen zijn telefoonnummer, maar op het moment dat het puntje bij paaltje komt..." Dan blijken er weinig mensen te zijn die de de werkzaamheden willen overnemen, zo vertelt Schavemaker.

Dat terwijl het volgens Van Beek weinig werk is. "Het is seizoensarbeid. Het is in het voorjaar vanaf januari tot en met mei, juni, maar de rest van het jaar is het vooral genieten van het leuke feest dat je voor de kinderen in de buurt georganiseerd hebt."

Ook Schavemaker beaamt dat het meevalt met de hoeveelheid werk. "We zijn een geoliede machine".

Van Beek roept Amsterdammers, die een hart hebben voor de vierdaagse, op om zich aan te melden als vrijwilliger. Als er voor 1 februari geen opvolgers zijn gevonden, kan de vierdaagse dit jaar niet doorgaan. Aanmelden kan via de website.