Twee mannen breken in augustus van het afgelopen jaar in bij een coffeeshop in het centrum. Tijdens die inbraak komt de schoonmaker ineens binnengelopen. De inbrekers mishandelen hem en onder bedreiging van een mes wordt hij van zijn spullen beroofd. In het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de inbraak en de mishandeling.

In de vroege ochtend van zaterdag 28 augustus breken twee mannen in bij een coffeeshop aan de Oudebrugsteeg. Ze klimmen de zaak in via een raam. Als ze allebei binnen zijn lopen ze naar de kassa en proberen die te openen. Iets voor 6.00 uur kijken ze ineens verschrikt naar de ingang. Ze staan namelijk oog in oog met de schoonmaker, die nietsvermoedend de zaak in komt gelopen.

Mes

Maar de man heeft, omdat hij er nog niet zo lang werkt, in eerste instantie helemaal niet door dat de twee mannen niet in de coffeeshop thuishoren. Als de twee naar hem toekomen krijgt hij al gauw door dat er iets niet klopt. Ze beginnen in het Nederlands tegen hem te praten, maar dat verstaat hij niet. Dan blijkt dat hij net als de inbrekers Arabisch spreekt. In die taal zeggen ze tegen hem dat hij stil moet zijn. Vervolgens wordt hij bij zijn keel gepakt en drukken ze hem tegen de muur.

Dan voelt het slachtoffer dat er iets scherps in zijn zij prikt. Hij ziet dat het een mes is, dat in de mouw van een van de mannen zit. Ze zeggen dat hij wordt neergestoken als hij niet meewerkt. Het slachtoffer is ontzettend bang.

Op zijn hoofd geslagen

De mannen bestelen het slachtoffer vervolgens van zijn bezittingen en duwen hem richting het toilet achterin de coffeeshop. Ze vragen hem het wachtwoord van de kassa, maar dat weet het slachtoffer niet. Hij wordt daarop twee keer hard op zijn hoofd geslagen met de achterkant van het mes, terwijl de andere man hem weer bij zijn keel grijpt.

De mannen weten daarna de kassa open te breken. Het slachtoffer zit op dat moment op het toilet, dat hij op slot heeft gedaan. De mannen zeggen nog enkele dreigende dingen tegen hem en dan verlaten ze, met de kassa, de coffeeshop. Wanneer de man de wc durft te verlaten gaat hij de straat op om hulp te halen.

Z'n telefoon is gestolen dus hij kan niet zelf de politie bellen. Ook lukt het hem niet om aan mensen uit te leggen wat er gebeurd is. Iets later komt hij een collega tegen, samen lichten ze de politie in.

Doodsangsten

De mannen blijken bij de inbraak voor 500 euro aan schade te hebben aangericht en hebben, naast de eigendommen van de schoonmaker, grote sommen cash geld en bakjes softdrugs meegenomen.

"De schoonmaker heeft doodsangsten uitgestaan tijdens de beroving en dat is natuurlijk heel heftig geweest", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "En ook voor de eigenaar van de coffeeshop is dit incident ontzettend vervelend. Daarom komen wij heel graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de verdachten op de beelden."