Het aantal besmettingen in de stad stijgt heel hard. Waar in Nederland ruim één op de vijftig mensen zijn besmet met het coronavirus ligt het aantal positieve geteste Amsterdammers in de afgelopen twee weken op één op de twintig.

Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog op één op de 33 Amsterdammers. In de stad zijn in de periode van 12 tot en met 25 januari 42.667 mensen positief getest. Per 100 duizend inwoners gaat het dan om 4.885 mensen, wat neer komt op één op de twintig.

Naast het grote aantal besmettingen zijn er ook 106 Amsterdammers in het ziekenhuis beland vanwege het virus. Zeven Amsterdammers zijn overleden aan de gevolgen van corona.