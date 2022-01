De A10 is vanmorgen even afgesloten geweest omdat de politie achter een bestuurder in een gestolen auto zat. Uiteindelijk waren het een stuk of tien politieauto's die de auto klem konden rijden ter hoogte van de ring Zuid.

De bestuurder van de gestolen auto met Frans kenteken had ook de Franse nationaliteit. Omdat het om een buitenlandse signalering gaat, zal de zaak vermoedelijk ook overgedragen worden aan de autoriteiten in Frankrijk.

Het gestolen voertuig is in beslag genomen.