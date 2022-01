Burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn al heel blij als het kabinet dinsdag beslist dat de horeca en cultuursector tot 22.00 uur open mag zijn, maar een groot deel van hen pleit voor nog verdere verruiming.

Dat meldt Het Parool. "Ik hoop dat alles weer normaal open kan, maar tien uur 's avonds is al een belangrijke stap", zei burgemeester Femke Halsema vanavond voorafgaand aan de bijeenkomst van 25 voorzitters van de Veiligheidsregio.

Ze krijgt bijval van burgemeesters van andere grote steden. "Het is nu mooi geweest", aldus Jan van Zanen van Den Haag. "De bevolking snakt ernaar", zo zei Sharon Dijksma van Utrecht. "Sectoren moeten hun werk kunnen doen waarvoor ze zijn. Maar ook een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld duurt normaal gesproken net iets langer dan 22.00 uur", aldus Sybrand Buma van Leeuwarden.

Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet zinspeelt op een heropening van de horeca en cultuursector met een sluitingstijd tot 22.00 uur. Dat is twee uur later dan het OMT had geadviseerd. De versoepelingen gaan waarschijnlijk woensdag in.