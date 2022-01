In het drugslab aan de Draaierweg in Noord, dat gisteren door de politie werd ontmanteld, werd cocaïne gewassen. Tot op heden zijn vijf verdachten aangehouden, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dat meldt de politie.

De cocaïnewasserij werd gisterochtend rond 6.00 uur ontdekt na een inbraakmelding. Het gaat niet om fietsenwinkel Giant Beekhoven Bikes, maar een naastgelegen pand.

Agenten stonden op het dak van de fietsenwinkel en zagen verderop twee mannen over aangrenzende daken rennen. Na een korte achtervolging sprongen beide mannen van het dak. Het duo, mannen van 30 en 42 jaar, raakten daarbij gewond en konden worden aangehouden. Later op de avond is een 47-jarige man in de omgeving van het pand aangehouden. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Verderop troffen de agenten op een van de daken een openstaand dakluik aan waar een sterke chemische geur uit kwam. Binnen werd de cocaïnewasserij ontdekt. In het pand lagen alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met Aceton. Ook is een hoeveelheid verwerkte en onverwerkte cocaïne in beslag genomen.

In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken. Cocaïne wordt meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel.

In een naastgelegen pand konden twee andere mannen van 26 en 43 jaar worden aangehouden. Zij zijn na onderzoek naar huis gestuurd.