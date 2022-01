De politie is al de hele zondag bezig met een groot onderzoek aan de Draaierweg in Noord. Daar is een drugslab aangetroffen, bevestigt een politiewoordvoerder.

Het pand wordt bewaakt door een speciale eenheid. Rond en op het pand staan agenten met automatische wapens. De politie was rond 05:50 uur gealarmeerd vanwege een inbraakalarm en trof toen het drugslab aan.

Er zijn vier personen aangehouden. Zij zitten in volledige beperkingen. In het pand wordt op dit moment onderzoek gedaan.