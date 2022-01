Een 29-jarige man is vanmiddag even na 14.30 uur neergestoken op het Mercatorplein in West. Het slachtoffer probeerde een ruzie tussen twee personen te sussen. Een twintigjarige Amsterdammer is aangehouden.

De steekpartij gebeurde ter hoogte van een supermarkt. Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden rond het incident worden onderzocht. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.