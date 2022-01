Op Schiphol is vanochtend een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een vrachtvliegtuig. De man heeft de vlucht van Zuid-Afrika naar Schiphol wonderwel overleefd en bleek zelfs nog aanspreekbaar te zijn in de ambulance naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zat hij in de neuswielkast van een Cargolux-Boeing 747 die vanuit Johannesburg nog een tussenstop heeft gemaakt in Nairobi.

Een woordvoerder van de marechaussee weet niet of de verstekeling in Johannesburg of de Keniaanse hoofdstad Nairobi in het landingsgestel is geklommen. Grondpersoneel op Schiphol trof de man aan en ging er eerst vanuit dat hij was overleden. Brandweer, ambulance, een traumahelikopter en de Koninklijke Marechaussee zijn met spoed naar het toestel gegaan om zich over het slachtoffer te ontfermen.

Al snel bleek de man toch nog te ademen. In de ambulance heeft de verstekeling zelfs al een beetje kunnen vertellen wat er is gebeurd. Het is nog niet bekend wat hij heeft kunnen verklaren.

Naar omstandigheden maakt de man het goed. De marechaussee doet verder onderzoek naar het incident. "Eerst is het zaak dat de man er weer bovenop komt, daarna wordt de zaak overgedragen aan de vreemdelingenpolitie", aldus de woordvoerder.

Weinig overlevingskans

Dat de man de vlucht in het landingsgestel heeft overleefd, is heel bijzonder. De temperatuur kan daar zakken tot meer dan vijftig graden onder nul.

Vorig jaar werd er ook een verstekeling aangetroffen in een wielkast van een vliegtuig op Schiphol. Toen ging het om een Airbus van KLM. Die man overleefde de vlucht vanuit Lagos (Nigeria) niet. Zeven jaar geleden trof de marechaussee ook een lichaam aan in het landingsgestel van een Emirates-vrachttoestel.