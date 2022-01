Brand in een boot op de Bernard Zweerskade in Zuid. Eén iemand was aanwezig op de boot, die is door de brandweer van de boot gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van de brand op de boot kwam rond 15.00 uur binnen. Er was een aantal explosies te horen, dat waren gasflessen die op de boot aanwezig waren. De gasflessen waren in ieder geval niet de oorzaak van de brand, hoe het vuur wel heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht.

Het bootje was van de kant gedreven en daardoor kon de brandweer niet goed bij de boot komen. Duikers hebben de boot naar de kant gebracht, waar de brandweer vervolgens de boot heeft geblust.