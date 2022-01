Hotel New Century aan Fogostraat in Osdorp is vrijdagochtend opnieuw overvallen. De politie is op zoek naar de twee overvallers.

De overval vond op vrijdagochtend plaats rond 7.10 uur. De signalementen van de twee zijn via Burgernet verspreid. Ze hebben allebei een licht getinte huidskleur en zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. Een van hen draagt een donkergroene legerjas, de ander een zwart bomberjack. De politie waarschuwt omstanders om hen niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

Het hotel is al zeker twee keer eerder overvallen. Hotels in de stad zijn steeds vaker het doelwit van overvallers. Gisteren werd bekend dat het aantal overvallen op hotels in 2021 is verdrievoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor.