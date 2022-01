Reizigers die met de bus, metro of tram gaan, moeten rekening houden met ritten die uitvallen. Dat laat het GVB weten. Doordat veel medewerkers van het ov-bedrijf ziek zijn en in quarantaine moeten, zijn er minder conducteurs beschikbaar om te werken. Vooral trams vallen op het moment uit.

"We doen er alles aan om volgens de standaard dienstregeling te rijden", laat een woordvoerder weten. "Toch kan het zijn dat er ritten uitvallen." Het GVB adviseert reizigers om voorbereid op pad te gaan en hun reis van tevoren te plannen.

Het GVB zegt dagelijks per lijn te monitoren of dienstregelingen aangepast moeten worden. "Voor nu kunnen reizigers vooral merken dat er minder conducteurs zijn voor de trams." Vanavond ging het ook om onder meer bus 15.

Coronaverzuim

Het ziekteverzuim in de OV-sector is hoog. Volgens Rijnmond is het coronaverzuim bij de RET - het Rotterdamse vervoerbedrijf - ook toegenomen. In Rotterdam zijn er daardoor minder metroritten.

Brandweer

Ook bij de brandweer is er veel personeel dat uitvalt. Brandweercommandant Tijs van Lieshout trok aan de bel, omdat er door corona een tekort aan brandweerlieden zou ontstaan. 10 januari was het verzuim bij de brandweer 17 procent. De situatie is maar met een halve procent verbeterd. "Het is nog steeds een puzzel om alles rond te krijgen. Het lukt ons meestal nog net", laat de brandweer weten.