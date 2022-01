Rond half drie vannacht is er een melding op de Oossaander Hoop in de wijk Kadoelen in Noord beschoten. Er ging in ieder geval een kogel door de voorruit van de woning. Vier nachten geleden zijn. er op dezelfde woning ook kogels afgevuurd.

De gaten van eerder deze week zitten nog in het raam. Er is niemand geraakt. Wat de aanleiding is van het schietincident is niet duidelijk. De forensische opsporing doet onderzoek. Er ligt een kogelhuls op straat.