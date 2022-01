De 29-jarige man die gistermiddag aan de Meer en Vaart in Osdorp is neergestoken is later op de avond overleden aan zijn verwondingen. De man kwam uit Nijmegen. De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden.

Het voorval gebeurde rond 16.15 uur. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is neergestoken tijdens een ruzie. Vrijwel direct wisten agenten twee jongens aan te houden, een zestienjarige jongen uit Amstelveen en een vijftienjarige jongen uit Uithoorn. De derde verdachte, een zestienjarige jongen uit Amsterdam, is vandaag aangehouden.

Om goed in beeld te krijgen wat er is gebeurd tijdens het incident roept de recherche getuigen op zich te melden die rond 16.15 uur in de buurt van de Meer en Vaart wat hebben gezien.