In de buurt van het Osdorpplein is gisteravond een achttienjarige man meerdere keren in zijn bovenlichaam gestoken. Hij was aanspreekbaar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Omdat het slachtoffer medische verzorging nodig heeft, hebben agenten hem nog niet kunnen spreken.

Volgens getuigen stond op de plek waar het slachtoffer is gevonden eerder een groep mannen. Na een schermutseling gingen ze ervandoor en bleef alleen de neergestoken man achter. Mogelijk gaat het om een beroving.

Het incident is niet ver van de plek waar gistermiddag ook een steekpartij was. Op Meer een Vaart raakte een 29-jarige man zwaargewond na een ruzie. Daar werden twee jongemannen aangehouden, een derde verdachte is nog voorvluchtig.