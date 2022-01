Een 41-jarige man is gistermiddag in een parkeergarage in de Amstelvlietstraat in Oost het slachtoffer geworden van een gewapende overval.

In het trappenhuis van de garage werd hij rond 13.30 uur door meerdere mannen aangesproken. Zij dreigden met een vuurwapen. Daarna gingen ze ervandoor met zijn laptop, horloge, paspoort en geld.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.