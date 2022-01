De Mobiele Eenheid van de politie heeft zondagavond het gekraakte pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid ontruimd. De ontruiming begon rond 17.30 uur en duurde bijna twee uur. Er zijn meerdere krakers opgepakt.

Rond 17.50 uur gaf de politie aan dat de laatste waarschuwing gegeven was. Daarna was een speciale afdeling van de ME bezig met het openen van de deur. Om 18.00 uur ging de Aanhoudingseenheid naar binnen om de krakers op te pakken.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet weten dat het gaat om een ontruiming op last van de officier van justitie. "De reden is dat ze gisteravond zijn betrapt op heterdaad. Er is geen sprake van huisrecht voor de krakers. Ook is er aangifte gedaan door de eigenaar."