De politie heeft donderdag in Nieuw-West drie drugsvondsten gedaan. Een van de verdachten kon opgepakt worden dankzij twee omstanders.

Het ging om een bestuurder van een auto met buitenlands kenteken. In de kofferbak van de auto lag een flinke hoeveelheid pillen. "De bestuurder probeerde er nog vandoor te gaan maar met de hulp van twee oplettende burgers was deze snel in de kraag gevat. Bedankt!", schrijft de politie op Instagram.

Later die dag is er in een woning in Osdorp 70 kilo cocaïne gevonden. Ook hier is een verdachte opgepakt.

Donderdagavond hielden agenten op de Pradolaan een automobilist aan die synthetische middelen in de auto had liggen. Vanwege die aanhouding werd er ook een woning doorzocht. Daar vond de politie tientallen wikkels met drugs en enkele duizenden euro's.