De Kleine Komedie wordt komende woensdag omgebouwd tot 'kapsalon'. Klanten kunnen dan tijdens hun knipbeurten kijken naar optredens van diverse cabaretiers. Het gaat om een protestactie van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries tegen de coronamaatregelen, die nog altijd voorschrijven dat theaters gesloten moeten blijven.

De cabaretiers noemen het de 'Kapsalon-Theaterdag'. Ze spreken over een ludieke actie en willen aandacht vragen voor een sector die al twee jaar in de overlevingsstand staat. De cultuursector kreeg vrijdagavond op de persconferentie opnieuw een tegenvaller te verwerken: terwijl winkels en sportclubs weer open mogen, blijven cultuurinstellingen net als horecazaken dicht.

Klanten van de kapsalon in de Kleine Komedie kunnen woensdag onder meer kijken naar optredens van Brigitte Kaandorp, Jochem Myjer, Claudia de Breij, Henry van Loon, Ton Kas en Yentl en de Boer. Ebbinge zelf is dan gastheer. Ook theater Walhalla in Rotterdam, het Parktheater in Eindhoven en Theater Orpheus in Apeldoorn doen mee aan de actie van de cabaretiers. Mogelijk sluiten nog meer theaters aan.