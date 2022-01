De mogelijkheid om een huis te kopen in Amsterdam neemt weer verder af. Uit de nieuwste cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam blijkt dat het aanbod is gedaald met 38 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In een jaar tijd is de verkoopprijs van een gemiddeld huis ook toegenomen met 21 procent. "De tijd van plannen en afspraken maken ligt achter ons, het is tijd voor actie. Want deze woningnood is een heel groot probleem", aldus Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Het aantal woningen dat te koop stond eind vorig jaar is 38 procent minder dan het jaar ervoor. In 2020 stonden er in het laatste kwartaal nog 1.580 woningen te koop. Afgelopen jaar was dat 979.

De vraagprijs van woningen stijgt al jaren in Amsterdam, maar afgelopen jaar was er een daling te zien van 9 procent. Doordat er wordt overboden, steeg de verkoopprijs echter flink. Een gemiddeld huis ging aan het eind van het jaar weg voor 601.500 euro. Gemiddeld betaalden kopers 11,6 procent meer dan wat er werd gevraagd. 83 procent van alle woningen gingen dan ook weg boven de vraagprijs.

Wijnen: "Het lijkt op een stuk gedraaide grammofoonplaat, maar ook dit kwartaal zien we dat de mogelijkheden om een huis te kopen in de gemeente Amsterdam weer is afgenomen." Volgens hem is het kopen van een woning voor veel mensen in Amsterdam niet meer te doen. "Daardoor moeten veel hoofdstedelijke bewoners, geheel tegen hun zin, uitwijken naar andere steden en dorpen."

In bijna alle stadsdelen is er een daling te zien van het woningaanbod. Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aantal woningen dat te koop stond gelijk. In Zuid staan de meeste woningen te koop: 22 procent van het totale aanbod bevindt zich hier.

Iemand die een huis wil kopen in de gemeente Amsterdam, kon eind vorig jaar slechts kiezen uit gemiddeld 1,4 woningen. De MVA noemt dit de 'krapte-indicator'. Het is niets nieuws, maar dit getal is extreem laag. De indicator verschilt per stadsdeel. In het centrum konden mensen kiezen uit 2,4 woningen. In Nieuw-West uit maar 1 woning. De MVA heeft de afgelopen jaren nog nooit een lager cijfer gezien dan 1 bij de stadsdelen.

De MVA hoopt dat er na de gemeenteraadsverkiezingen drastische veranderingen komen, omdat het probleem volgens hen uit de hand loopt. Ze wijzen hierbij op de vergunningsaanvragen die volgens Wijnen niet snel genoeg worden behandeld. "De afgelopen tijd hebben veel partijen de schuld gekregen van het vastlopen van de woningmarkt, makelaars, de media en zelfs ouderen, maar de oorzaak ligt toch echt bij de door de politiek gemaakte keuzes. Ook de snelheid waarmee de diverse gemeenten de vergunningsaanvragen behandelen komt nog niet in aanmerking voor een olympisch ticket.",