Vanaf zondag is het mogelijk om in de RAI een boosterprik te halen zonder afspraak. Dat laat de gemeente weten. Voor andere vaccinatielocaties is de stad is het nog wel noodzakelijk om een eerst een afspraak te maken voor de oppepprik.

De prik zonder afspraak kan zondag vanaf 7.30 uur tot 21.30 uur gehaald worden. Een ID-bewijs en mondkapje zijn nodig om de prik te krijgen.

De gemeente waarschuwt voor eventuele drukte.