Een vrachtwagen is vanmorgen op de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer meerdere betonblokken verloren. Hierdoor is schade aan de weg ontstaan en zijn meerdere rijstroken in de richting van Schiphol afgesloten.

Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 12.00 uur bezig te zijn met het herstellen van het wegdek. Verkeer kan het beste omrijden via de A9, zo adviseert de ANWB. Vanaf knooppunt Amstel (op de A10) wordt verkeer omgeleid via de A2 en A9.