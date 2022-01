In een woning aan het IJplein in Noord heeft dinsdagnacht rond 1.00 uur een explosie plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade.

Midden in de nacht werden de bewoners wakker van een harde knal. In de getroffen woning waren meerdere bewoners thuis, onder wie twee kinderen.

De politie vermoedt dat de explosie zich voordeed op het balkon. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze veel schade aan. Door de explosie zijn de ramen van de woning gesprongen en hebben meerdere auto's en woningen schade opgelopen.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.