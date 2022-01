Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep 27 jaar celstraf geëist tegen de verdachte van de dodelijke schietpartij in de De Clercqstraat in 2015. Het slachtoffer van die schietpartij bleek achteraf niet het doelwit van de schutter te zijn geweest.

Bij de schietpartij werd ook een langsrijdende tram geraakt. Volgens het OM is de 37-jarige man ook schuldig aan poging doodslag op de trambestuurder en een passagier van die tram en het voorhanden hebben van een automatisch aanvalsgeweer en bijbehorende zware munitie.

De verdachte van de vergismoord werd anderhalf jaar na de schietpartij aangehouden omdat er DNA-materiaal van hem was gevonden op een kogel. In 2018 werd hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Zowel hij als het OM gingen daarna in hoger beroep.

Het gerechtshof heeft de dodelijke schietpartij vandaag tegelijk met drie andere zaken behandeld omdat er verbanden tussen die zaken zitten. Het ging onder meer om een mislukte liquidatiepoging op 3 april 2016 in West. Als het aan het OM ligt, krijgt een andere verdachte, een 20-jarige man uit Diemen, daarvoor 24 jaar en 9 maanden gevangenisstraf.