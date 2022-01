Amsterdam staat in de top drie van de duurste steden in Europa als het gaat om huurprijzen van appartementen met een slaapkamer. De gemiddelde huurprijs voor een appartement in de stad ligt op 1.641 euro per maand. Alleen in Londen (1.850 euro p/m) en Parijs (1.964 euro p/m) is dat duurder. Daarnaast blijven de huurprijzen van zowel kamers, studio's als appartementen in Europese steden nog steeds stijgen.

Dat heeft HousingAnywhere uitgezocht, het moederbedrijf van Kamernet. Uit cijfers van het Rent Index-rapport van het vierde kwartaal blijkt dat de huurprijs voor een appartement een fractie gestegen is ten opzichte van vorig jaar (+ 0,37 procent).

De prijs voor een studio in de stad is het afgelopen jaar wel flink gestegen. Een jaar geleden betaalden huurders nog maandelijks 971 euro voor een studio. Dit jaar is dat gemiddeld 1.181 euro per maand, een stijging van 22 procent. Hiermee staat Amsterdam op een gedeelde tweede plek met Utrecht als het gaat om de huurprijzen in Europese steden. Op nummer 1 staat Londen met een prijs van gemiddeld 1.211 euro voor een studio.

Amsterdam scoort op Europees niveau ook hoog als het gaat om kamerverhuur, maar met de huidige huurprijzen staat het niet in de top 3. Huurders betalen gemiddeld 651 euro per maand voor een kamer in de stad, daarmee staat Amsterdam op de vijfde plek. In Utrecht meer voor een kamer (670 euro p/m). Daarna komen Londen (711 euro p/m), München (728 euro p/m) en opnieuw staat Parijs aan kop (787 euro p/m).