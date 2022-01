Het metroverkeer in de stad is maandagochtend tijdelijk verstoord. Oorzaak is een seinwisselstoring bij het Centraal Station.

Vanwege de storing rijdt de metro op lijn 51 niet en 53 en 54 slechts tot de halte Nieuwmarkt. Lijn 51 ligt er maximaal anderhalf uur uit, aldus een woordvoerder. De poortjes staan open en mensen mogen met hun GVB-kaartje met de NS-treinen rijden op het metrotraject.

De storing heeft niets te maken met het nieuwe beveiligingssysteem. Die zorgt al maandenlang voor grote problemen op het metronetwerk.