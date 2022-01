Een tiener heeft zaterdag een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd neergestoken bij de fietsenstalling van het metrostation Amsterdam-Noord. De politie heeft één verdachte aangehouden.

Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet duidelijk, wel was het slachtoffer volgens de politie aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat de aanleiding is van de steekpartij moet worden uitgezocht. Het zou gaan om een slachtoffer van dertien of veertien jaar oud. De exacte leeftijden van de jongens kon de politie nog niet melden