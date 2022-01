De beautysalon aan de Grubbehoeve in Amsterdam-Zuidoost die op 27 december werd beschoten is op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten.

Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij het pand. Om die reden heeft de burgemeester de keuze gemaakt om het pand direct te sluiten.

In het raam van de salon werden twee kogelgaten gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie was er geen personeel aanwezig.