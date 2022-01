Een politieagent is door een 47-jarige demonstrant zwaar mishandeld bij een demonstratie bij het cellencomplex Flierbosdreef in Zuidoost op zondagavond. Een groep demonstranten was daar om te laten zien dat ze het niet eens waren met de arrestaties eerder op de dag op en rond het Museumplein. De agent werd door een van de demonstranten uit zijn auto getrokken en geschopt en geslagen. Dat laat de politie weten.

Rond 20.30 uur zondagavond verzamelden een groep van ongeveer 30 tot 35 personen zich voor het cellencomplex. De groep demonstreerde in eerste instantie voor de vrijlating van een specifieke verdachte, een zelfbenoemde 'veteraan', maar al snel veranderde dat naar vrijlating van alle verdachten.

Toen er meerdere politieagenten onderweg waren om de demonstratie te beëindigen, vertrokken de demonstranten snel. Een agent in uniform die vervolgens klaar was met zijn dienst wilde een politieauto pakken om richting zijn eigen bureau te rijden.

Een vrouw uit de groep van de demonstranten bedreigde de agent eerst met een paraplu. Vervolgens kwam een andere demonstrant, een 47-jarige man uit Amstelveen, en die trok de politieagent hardhandig uit de auto en sloeg en schopte hem daarna. De agent moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De verdachte kon direct door de politie worden aangehouden en zit op het moment nog vast. Hij wordt vandaag gehoord door de recherche. De mishandelde politieagent zit thuis met zwaar letsel en gaat, als hij daar lichamelijk toe in staat is, aangifte doen tegen de verdachte.

Negen personen vast

Bij de verboden coronademonstratie op het Museumplein van zondagmiddag werden dertig verdachten aangehouden. Van deze dertig verdachten zitten er nog negen personen vast. Zeven van hen worden verdacht van geweld tegen politieagenten, de andere twee van wapenbezit.