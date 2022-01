Een woning in flat Groeneveen in Zuidoost is gisteravond beschoten. Ten tijde van de beschieting waren de bewoners aanwezig. Niemand is gewond geraakt.

De bewoners liggen te slapen als ze rond 21.00 uur het geluid van zwaar vuurwerk horen. Ze nemen contact op met de politie en kort daarna zijn er meerdere agenten ter plaatse. De agenten treffen meerdere kogelgaten aan de buitenzijde van de woning. Volgens getuigen zou er een wit voertuig vlak voor de beschieting langs de woning zijn gereden.

De recherche doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden.