Bij het coronaprotest op het Museumplein zijn volgens de politie vier agenten gewond geraakt. Dat gebeurde nadat demonstranten door een blokkade van agenten probeerden te breken.

Een politiehond heeft daarna een demonstrant gebeten. "De agenten maken het naar omstandigheden goed en de verdachten konden worden aangehouden", laat de politie vanavond weten. Er waren geen ambulances opgeroepen.

In totaal zijn er dertig verdachten opgepakt. Dat was vanwege mishandeling, verboden wapenbezit, belediging, het niet tonen van een identiteitsbewijs of het niet voldoen aan bevel of vordering.