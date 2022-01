De politie en ME hebben in de nieuwjaarsnacht de Dam rond 00.30 uur deels leeggemaakt. Dat gebeurde nadat er met vuurwerk naar agenten was gegooid.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie wel onder controle was. Er is volgens haar niet 'geveegd', maar agenten hebben wel veel mensen weggestuurd. De Mobiele Eenheid zorgde er uiteindelijk voor dat er op ongeveer de helft van de Dam geen mensen meer konden staan. Het aantal feestvierders daalde mede daardoor flink.

Rond 01.00 uur waren de meeste mensen uit zichzelf vertrokken. De Dam is ook weer volledig toegankelijk. De meeste agenten zijn inmiddels weg.

Drie- tot vierduizend Amsterdammers, toeristen en dagjesmensen hadden zich rond 23.30 uur verzameld op de Dam om de start van het nieuwe jaar te vieren. Het was er drukker dan op bijvoorbeeld de Nieuwmarkt. De oud en nieuw-vierders verzamelden zich vooral om de kerstboom.

De politie kon 's nachts nog niet zeggen of er 's avonds en 's nachts mensen zijn aangehouden op de Dam. Dat zal zaterdag bekend worden gemaakt.