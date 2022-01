De brandweer is op Oudejaarsavond meerdere keren uitgerukt voor meldingen van auto- en scooterbranden. Het was onder meer raak op de Eva Besnyostraat op IJburg en de Postjeskade in Amsterdam-West.

Op de Eva Besnyostraat, ter hoogte van de Pampuslaan, vloog rond 19.15 uur een auto in brand. Op een video van een omstander zijn metershoge vlammen te zien.

Op de Burgemeester Van Leeuwenlaan kwam bijna tegelijkertijd een melding van een autobrand binnen. Om 20.25 uur zou er ook een auto in brand zijn gevlogen op Plein '40-'45.

Verder werden er meldingen gemaakt van scooterbranden binnen op de Admiraal de Ruijterweg en de Postjeskade.

Net als vorig jaar had de brandweer het daarnaast druk met branden in ondergrondse containers. Ook werd het vuurwerkverbod zeer regelmatig genegeerd.