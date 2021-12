Op last van burgemeester Halsema is vandaag een woning aan de Comeniusstraat in Slotervaart voor drie maanden gesloten. Dit is besloten op grond van overtreding van de opiumwet.

Tijdens politieonderzoek zijn verschillende soorten verdovende middelen, wapens en een grote som contant geld aangetroffen.

Op grond van het overtreden van de opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

"De aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs en wapens kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", schrijft de gemeente in een persbericht.