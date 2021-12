Vrijdagochtend rond half vijf is een plofkraak gepleegd aan het Diemerhof in Diemen. Een hotel is ontruimd.

Het gaat om het Via Hotel. Alle gasten en werknemers zijn geëvacueerd en staan buiten, in totaal gaat het om tenminste 75 gasten en werknemers. Geen van hen is gewond geraakt bij de explosie.

Volgens de politie is de geldautomaat in het hotel opgeblazen. De omgeving is ruim afgezet. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de EOD (Explosieven Ontruimingsdienst Defensie) is aanwezig.

Na onderzoek blijkt dat er geen verdere explosieven in het hotel aanwezig zijn. De gasten zijn tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen gebouw en worden nu een voor een weer naar het hotel begeleid om bij hun spullen te komen.

Of er buit is gemaakt bij de kraak is nog onbekend. Naar aanleiding van getuigenverklaringen gaat de politie nu uit van twee verdachten. Er wordt opgeroepen om het te melden wanneer mensen iets gezien hebben of meer weten.