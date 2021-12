De demonstratie tegen de coronamaatregelen die op zondag 2 januari gepland is en zou starten op het Museumplein, wordt door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) verboden.

Dat bevestigt de gemeente aan NH Amsterdam/AT5.

De politie heeft woensdagochtend een reeks acties aangekondigd. De staking die op aanstaande zondag gepland staat is daar een van. De ME is van plan het werk een paar uur neer te leggen. Tegelijkertijd is er die dag een coronademonstratie die begint op het Museumplein.

De politiebonden demonstreren vanwege personeelstekort en een steeds hogere werkdruk. "De politiemensen lopen op hun tandvlees", zegt Fred Driessen van de politievakbond ANPV. "In de cao staat dat er per kalenderjaar maximaal 240 uur aan overuren mag worden gedraaid, maar het gros van de mensen zit daar in november al ruim overheen."

Omdat de bonden niet het idee hebben dat er vanuit Den Haag een aanpak komt voor het personeelstekort, worden er meerdere acties aangekondigd. "Nog altijd rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven", schrijven de politiebonden in een aankondiging.