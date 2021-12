In de hele stad gaan vandaag de vlaggen van overheidsgebouwen halfstok vanwege de uitvaart van oud-burgemeester Ed van Thijn. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

De voormalig politicus overleed zondag 19 december op 87-jarige leeftijd. Van 1983 tot 1994 was Van Thijn burgemeester van Amsterdam.

De stadsbestuurder werd vooral bekend vanwege zijn optreden na de Bijlmerramp in 1992. Bij deze ramp stortte een vrachttoestel neer op de twee flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in Zuidoost. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven. Van Thijn stond na de ramp wekenlang op locatie om de hulpverlening en nasleep te coördineren.

Tip aan Halsema

De laatste keer dat Van Thijn voor een AT5-camera verscheen, was bij de beëdiging van burgemeester Halsema in 2018. "Ze is het geworden omdat ze zo'n goed cv meebrengt", zei hij. Wel had hij nog één tip voor haar: "Ze is authentiek en dat moet ze blijven. Dat is een hele moeilijke opgave."

Belangstellenden kunnen tot 31 december een bericht achterlaten in het condoleanceregister.