Het Legobeeld van André Hazes dat in de zomer van 2020 op de Dam werd geplaatst is gestolen. Waarschijnlijk is het in de nacht van zondag op maandag verdwenen.

De gemeente heeft het beeld in ieder geval niet weggehaald. Ook de kunstenaar, Streetart Frankey, heeft geen idee waar het is gebleven.

Het is niet de eerste keer dat er iets aan de hand is met het legobeeld van Hazes. Zes dagen nadat het was onthuld werd het beeld vernield en hoofd van André gestolen.