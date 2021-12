Een deel van de Amsterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) wil tijdens Oud en Nieuw niet de straat op. Gevreesd wordt voor veiligheidsincidenten, mede door de coronabeperkingen. Ook de vakbond is van mening dat handhavers uiterlijk om middernacht van straat moeten zijn, terwijl de directie inzet op straat tot 1.30 uur eist.

Boa's vrezen dat zij voornamelijk zullen worden geconfronteerd met openbare orde-problemen in de stad, terwijl handhavers alleen ingezet mogen worden op leefbaarheidsvraagstukken.

Er wordt rekening gehouden met veel incidenten, omdat door corona er zo goed als niks mag in de stad. Zo is er een vuurwerkverbod en mogen mensen zich slechts in kleine groepen - er mogen vier gasten worden ontvangen tijdens Oud en Nieuw - verplaatsen.

"Ook vrijwillige aanmeldingen"

Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigt dat "enkele collega's op Oudejaarsavond liever niet tot 1.30 uur werken", maar dat er ook "vrijwillige aanmeldingen zijn om juist dan te werken".

Ook is volgens de gemeente afgesproken dat, wanneer een verstoring van de openbare orde dreigt, of wanneer handhavers dat aan zien komen, zij zich terugtrekken en dat dan vervolgens de politie naar voren stapt. "Bij de uitvoering van de taken op Oudejaarsavond wordt de veiligheid van de medewerkers verder continue gemonitord", aldus de woordvoerder.