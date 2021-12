In juli wordt een jongen in Slotermeer onder bedreiging van een mes gedwongen om geld op te nemen en dat af te geven. In het opsporingsprogramm Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer is op de avond van 28 juli met een vriend op Plein '40-'45, als hij wordt aangesproken door een jongen uit een andere groep.

Snel daarna pakt iemand anders uit die groep het slachtoffer beet en fouilleert hem, blijkbaar op zoek naar geld. Als het slachtoffer zegt dat hij dat niet heeft, wordt er tegen hem gezegd dat hij dat dan moet gaan pinnen. Daarna komen er een paar jongens op scooters bij de groep staan.

Mes

De bestuurder van een van de scooters bedreigt het slachtoffer met een mes en zegt dat hij achterop moet stappen om geld te gaan pinnen, wat het slachtoffer vervolgens ook doet.

De bestuurder rijdt daarna over het fietspad van de Burgemeester De Vlugtlaan richting de Slotermeerlaan. Daar beveelt hij het slachtoffer om af te stappen en geld op te nemen. De bestuurder van de scooter blijft wachten.

Als het slachtoffer het geld heeft opgenomen, wordt hij weer meegenomen naar het plein, waar hij al het geld moet afstaan.



De recherche is dringend op zoek naar meer informatie over de bestuurder van de scooter en komt graag in contact met mensen die meer weten.