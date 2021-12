De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt (Financiën en Economische Zaken) stapt per 17 februari op. Hij heeft dan twee jaar namens D66 voor het Amsterdamse stadsbestuur gewerkt. Hij wordt directeur-bestuurder bij de Stichting Platform31 en het instituut voor verslavingszorg IVO in Den Haag, meldt Everhardt in een brief aan burgemeester Femke Halsema en aan de gemeenteraad.

Everhardt trad in november 2019 aan om de opgestapte Udo Kock te vervangen. Hij erfde bij zijn aantreden lastige dossiers als de financiële problemen van het Afval Energie Bedrijf (AEB) en het infrastructurele project Zuidasdok.

"Ik kijk terug op een bijzondere, boeiende maar ook intensieve periode, waarin ik gedurende ruim twee jaar deel uit mocht maken van het bestuur van deze geweldige stad. De vele persoonlijke gesprekken die ik met ondernemers heb gevoerd, hebben veel indruk op mij gemaakt. De ondernemers tonen ondanks alle tegenslag grote moed en veerkracht, en zijn daarmee voor mij exemplarisch voor het karakter van onze stad en haar inwoners", schrijft Everhardt aan Halsema.

Hij vertrekt kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het college van burgemeester en wethouders besluit binnenkort of Everhard voor de periode tot het aantreden van een nieuwe ploeg wordt vervangen of dat zijn taken worden verdeeld over de andere wethouders.

Everhardt is vorige maand ook geïnstalleerd als nieuwe landelijke voorzitter van D66.