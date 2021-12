Door een telefoonstoring was het OLVG-Oost slecht bereikbaar, dat liet het ziekenhuis via Twitter weten. De storing werd opgelost na een uur en de locatie is nu weer telefonisch bereikbaar.

"Sommige mensen komen er wel doorheen, maar we zijn druk bezig met het ontdekken wat er aan de hand is", aldus de woordvoerder. Bij spoed adviseert het ziekenhuis om contact op te nemen met de huisarts of om 112 te bellen.