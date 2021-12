De gemeente heeft een condoleanceregister geopend voor oud-burgemeester Ed van Thijn. Hij overleed zondagochtend op 87-jarige leeftijd en was van 1983 tot 1994 burgemeester van Amsterdam.

Van Thijn was burgemeester in de tijd van de krakersrellen, een aanslag op zijn leven werd ternauwernood voorkomen en zijn burgemeesterschap zal altijd onlosmakelijk verbonden zijn met de Bijlmerramp in 1992. Hij was al lange tijd ziek.

Belangstellenden kunnen tot 31 december online een condoleance achterlaten.