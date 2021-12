Een auto is zaterdagochtend van de weg geraakt en tegen een boom geknald op de Nieuwe Leeuwarderweg in Amsterdam-Noord. De brandweer moest er aan te pas komen om een van de inzittenden uit het voertuig te halen.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 11.45 uur. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Of de andere inzittende ook gewond is geraakt is onduidelijk.

Hoe de auto van de weg is geraakt wordt uitgezocht.