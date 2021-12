Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een huisfeest in een woning op het Marie Heinekenplein in Amsterdam. Er is een verdachte aangehouden.

De melding van de steekpartij werd rond 4.50 uur gedaan. Nadat de politie ter plaatse was, werd het feest beëindigd.

Het slachtoffer had verwondingen in zijn hals, maar kon in de ambulance worden behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De aanleiding van de steekpartij is vermoedelijk een ruzie. Volgens een woordvoerder waren de betrokkenen van het incident "behoorlijk onder invloed".