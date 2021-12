In een kelder van een woning aan de J.J. Viottastraat in Amsterdam-Zuid woedde vrijdagavond een brand. De brandweer rukte met veel materieel uit.

De brandweer werd rond 18.15 uur gealarmeerd. Kort na de melding werd er opgeschaald naar grote brand, waarbij brandweerwagens van meerdere kazernes werden opgeroepen.

De brandweer had de brand even later onder controle. Een deel van de straat werd afgezet.