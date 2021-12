Het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp in Noord gaat niet door. Dit jaar zou het zeventigjarige jubileum gevierd worden van de avond die veel Floradorpers omschrijven als het hoogtepunt van het jaar.

Organisator teleurgesteld

Organisator Patrick van Bronswijk is teleurgesteld in de beslissing van stadsdeel Noord, dat vanwege de coronamaatregelen geen vergunning kon verlenen. "Ik vind het echt erg dat het dit jaar weer niet door kan gaan", vertelt hij vanaf het grasveldje aan de Floraweg.

Vreugdevuur zorgt voor veilige jaarwisseling

Volgens Van Bronswijk is juist het vreugdevuur een manier om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. "Sinds dat de Brandstapel hier ligt, is het gewoon een goed georganiseerd feest en is er geen schade in de rest van de buurt. "

Gelijke zaken verschillend beoordelen

Ook vindt hij dat er met twee maten wordt gemeten. "Kijk, de Koning en Amalia en meneer Grapperhaus mogen een leuk feestje geven. Maar als hier tweehonderd man staat, dan wordt er wél opgetreden. Daar begrijp ik niks van."