In augustus van dit jaar loopt het na een duel tussen Ajax en PSV flink uit de hand op de taxistandplaats bij de Johan Cruijff ArenA. Twee groepen gaan met elkaar op de vuist, een negentienjarige jongen wordt hierbij zwaar mishandeld en loopt meerdere breuken in zijn gezicht op. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de vechtpartij.

Vriendengroep komt in contact met vier jongens

Een vriendengroep met een aantal jonge mannen en vrouwen loopt na de het duel om de Johan Cruijff Schaal op 8 augustus rond middernacht naar de taxistandplaats, nadat ze nog even wat hebben gedronken in een café. Op weg naar de taxistandplaats komen ze in contact met een groep van vier jongens.

Uitlachen

In eerste instantie verloopt het contact gemoedelijk, maar dat verandert als iemand uit de eerste groep iemand uit de tweede groep uitlacht.

Zes personen werken twintigjarige naar de grond

De sfeer slaat snel om. Eerst wordt er wat geduwd en getrokken, daarna sluiten andere mannen zich bij de tweede groep aan en onstaan er vechtpartijen. Een twintigjarige man uit de eerste groep wordt door zes personen naar de grond gewerkt en vervolgens tegen zijn lichaam en tegen zijn hoofd geschopt.

Operatie

Een van zijn vrienden, een negentienjarige jongen, probeert hem te helpen en deelt daarbij zelf ook een schop uit. Daarna wordt hij zelf door een nog onbekende man uit de tweede groep met een vuist in zijn gezicht geslagen. Hiervan laat de politie nu beelden zien. De jongen houdt meerdere breuken in zijn gezicht over aan de mishandeling en moet geopereerd worden.

Beelden van de verdachte

Op de beelden is te zien dat de verdachte een man is met een lichte huidskleur en een lichte kleur haar. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donkere trui met daaronder een wit shirt. De politie komt graag in contact met mensen die de verdachte op de beelden kennen of herkennen, of met mensen die meer informatie hebben over de mishandeling.