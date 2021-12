Een coffeeshop aan de Jan van Galenstraat in West is donderdagavond overvallen. De politie is op zoek naar twee mannen en heeft via Burgernet de signalementen van de verdachten verspreid. Niemand raakte bij de overval gewond.

Het incident gebeurde donderdagavond rond 20.40 uur op de Jan van Galenstraat vlak bij de kruising met de Hoofdweg.

De politie zoekt twee lichtgetinte mannen, met beide een zwarte jas, zwarte joggingbroek, zwarte schoenen en een mondmasker. Beide mannen zijn rond de 1.70 meter.

Of er buit is gemaakt en wat er precies tijdens de overval is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Ze roepen getuigen op die iets gezien of gehoord hebben rond de kruising van de Jan van Galenstraat en de Hoofdweg zich te melden.