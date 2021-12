In een parkeergarage in de Molenwijk in Noord hebben twee mannen een andere man beroofd. De twee daders werden niet veel later aangehouden door de politie. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt.

De politie kreeg de melding van een beroving op donderdagmiddag rond 17.00 uur aan de Stellingweg.

Getuige gezocht

Onder welke omstandigheden en of er buit is gemaakt wordt onderzocht door de politie. Wel roepen ze getuigen op die iets gezien hebben rond de Stellingweg zich te melden.